Mobilità 2020, i Sindacati sono per il rinvio della presentazione delle istanze

Ai tempi della terribile emergenza del coronavirus dove le attività didattiche sono sospese, ma anche i servizi amministrativi ed essenziali delle scuole sono ridotti ai minimi termini, sembra più che opportuno un rinvio del periodo di presentazione delle istanze di mobilità 2020/2021. Tra poco tale richiesta arriverà, in modo unitario, sulla scrivania della Ministra Lucia Azzolina da parte delle OO.SS. ( Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Gilda insegnanti e Snals).

Rinvio date di presentazione istanze mobilità

Visto che in questo periodo le sedi sindacali non possono fare consulenza in presenza, visto che le segreterie delle scuole sono a mezzo servizio, sarebbe opportuno rinviare i termini di presentazione delle istanze di mobilità 2020/2021. Già il 9 marzo 2020, Carmelo Cerenzia, Coordinatore Generale di FLP Scuola, aveva inviato una lettera alla Ministra Azzolina, al Capo di Gabinetto Luigi Fiorentino, Giovanna Boda e Marco Bruschi, in cui venivano evidenziate alcune problematiche, ai tempi del coronavirus, relative alle imminenti procedure di mobilità.

A quanto è dato sapere il Miur avrebbe già dovuto pubblicare l’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità, che risulta essere identica a quella dell’anno scorso, fatta eccezione soltanto per i destinatari visto che quest’anno ci sono i docenti che saranno bloccati triennalmente e per un quinquennio, e poi dal giorno 13 marzo sarebbero dovute partire, fino al 7 aprile 2020 il periodo della presentazione delle domande.

La contrarietà unitaria dei sindacati ha prodotto l’effetto di un ritardo della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale della mobilità e lo slittamento delle procedure di presentazione delle domande di mobilità a partire dal 16 marzo a terminare al 9 aprile 2020.

I sindacati chiedono un netto rinvio

Vista la situazione di piena emergenza in tutto il Paese, visto che contemporaneamente alla domanda di mobilità devono essere aggiornate le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, i sindacati unitari stanno formulando una richiesta ufficiale in cui chiedono un significativo rinvio delle date di presentazione delle domande di mobilità e degli aggiornamenti delle graduatorie interne di Istituto.

