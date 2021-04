Mobilità 2021, gli esperti risponderanno ai vostri quesiti [DIRETTA ore 16]

La presentazione delle domande di mobilità docenti scade il prossimo 13 aprile 2021, per questo motivo La Tecnica della Scuola, dopo il grande successo riscontrato nella Diretta Facebook e Youtube dell’1 aprile, torna in LIVE per rispondere con gli esperti di normativa scolastica i proff. Salvatore Pappalardo e Lucio Ficara e l’esperto di diritto scolastico l’avv. Dino Caudullo ai vostri quesiti sulla domanda di mobilità 2021/2022.

L’appuntamento con la Diretta Facebook e Youtube de La Tecnica della Scuola, condotta dal giornalista Daniele Di Frangia, andrà in onda oggi, mercoledì 7 aprile alle ore 16 e vedrà protagonisti i nostri spettatori che potranno rivolgere i loro quesiti ai nostri esperti utilizzando i canali social de La Tecnica della Scuola.

