Mobilità 2022/23, entro il 21 marzo le domande del personale educativo

Scade lunedì, 21 marzo, il termine per il personale educativo per presentare le domande di mobilità per l’a.s. 2022/23.

Le successive scadenze, fissate dalla O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022, sono:

22 aprile, chiusura degli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero

17 maggio, pubblicazione degli esiti della mobilità.

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.

Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati, presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto

La modulistica per il personale educativo

Trasferimento per il personale educativo

Passaggio di ruolo per il personale educativo

Sul sito del Ministero sono anche disponibili le seguenti guide: