Mobilità 2022: 80mila posti disponibili. Alla primaria più cattedre vacanti di sostegno che di posto comune

A seguito della pubblicazione da parte del ministero dell’Istruzione dei dati sulla mobilità, le sigle sindacali hanno rielaborato i numeri con le prime sintesi.

Dopo le tabelle della Gilda di Benevento, che abbiamo già messo a disposizione dei nostri lettori, arrivano i conteggi di Flc Cgil, secondo i quali sarebbero disponibili 79.565 posti, tra posti comuni e di sostegno, come somma delle disponibilità nei diversi gradi di scuola.

I dati finali potrebbero subire qualche variazione a seguito delle rettifiche o di modifiche nel contingente delle immissioni in ruolo. Dopodiché sarà possibile, in via definitiva, giungere alle disponibilità complessive sull’organico di diritto per le immissioni in ruolo e le supplenze annuali nei diversi gradi di scuola.

Dai dati in tabella – fa notare il sindacato di Francesco Sinopoli – emerge come nella scuola secondaria e nel sostegno siano allocate la grande parte delle cattedre vacanti.

Addirittura, segnaliamo, nella scuola primaria a quanto pare i posti liberi di sostegno (11.899) superano quelli relativi alla cattedra di posto comune (9.024).