Mobilità 2023/24, nei prossimi giorni la pubblicazione dei movimenti: le date

Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione dei movimenti per la mobilità a.s. 2023/24, che avverrà in tempi diversi per personale docente, educativo, ATA e docenti di religione.

Riepiloghiamo di seguito le scadenze previste.

I primi esiti riguardano il personale docente e saranno pubblicati il 24 maggio.

A seguire, il 29 maggio, spetta al personale educativo, mentre per gli insegnanti di religione la data è il 30 maggio.

Gli ultimi a conoscere gli esiti della mobilità saranno i dipendenti ATA: la pubblicazione dei movimenti è prevista per il 1° giugno.