Mobilità 2025, come funziona per il personale ATA e quali sono le novità introdotte dal CCNI?

La segreteria nazionale della CISL Scuola (Ufficio sindacale – legale) ha predisposto una scheda di approfondimento del nuovo contratto integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2025/26-2027/28.

Grazie alle schede di approfondimento è possibile chiarire qualche dubbio.

Come funziona la mobilità del personale ATA e quali sono le novità introdotte dal CCNI?

Il personale A.T.A. potrà esprimere, in un’unica istanza, fino a quindici preferenze sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale, potendo esprimere preferenze anche di più province. Le Organizzazioni Sindacali e il Ministero hanno condiviso una dichiarazione congiunta relativa alla necessità di aggiornare le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini della mobilità per il personale ATA in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.

