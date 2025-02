Mobilità 2025, come influisce il nuovo CCNI sui docenti di sostegno?

L’Ipotesi CCNI Mobilità 2025/26 – 2027/28 delinea le regole per i trasferimenti e i passaggi di ruolo del personale docente, educativo e ATA. Introduce novità come deroghe ai vincoli per figli minori e genitori anziani, e tutele per donne vittime di violenza.

Grazie alle schede di approfondimento a cura della segreteria nazionale della CISL Scuola (Ufficio sindacale – legale) è possibile chiarire qualche dubbio.

Come influisce il nuovo CCNI sulla mobilità professionale dei docenti di sostegno?

Grazie al nuovo CCNI, i docenti titolari su un grado di scuola in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno di altro grado di scuola possono produrre domanda di passaggio di ruolo, senza più la necessità di possedere anche l’abilitazione per il nuovo grado di istruzione4.

