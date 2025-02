Mobilità 2025, come sono gestiti i movimenti e l’attribuzione degli incarichi ai funzionari e elevate qualificazioni secondo il CCNI?

L’Ipotesi CCNI Mobilità 2025/26 – 2027/28 delinea le regole per i trasferimenti e i passaggi di ruolo del personale docente, educativo e ATA. Introduce novità come deroghe ai vincoli per figli minori e genitori anziani, e tutele per donne vittime di violenza.

Grazie alle schede di approfondimento a cura della segreteria nazionale della CISL Scuola (Ufficio sindacale – legale) è possibile chiarire qualche dubbio.

Come sono gestiti i movimenti e l’attribuzione degli incarichi ai funzionari e elevate qualificazioni secondo il CCNI?

Sono stati previsti tre nuovi articoli (48-bis, 48-ter e 48-quater) per la gestione della mobilità del personale già inquadrato come Dsga, del personale inquadrato nell’area dei funzionari e elevate qualificazioni diverso dal precedente, e della procedura di conferimento degli incarichi ai funzionari… Ai funzionari e elevate qualificazioni neoassunti a tempo indeterminato resta applicato il vincolo triennale, con la possibilità di presentare domanda di mobilità per acquisire la titolarità su istituzione scolastica già nel primo anno7

