Mobilità 2025, quali modifiche sono state apportate al trattamento della domanda di trasferimento condizionata?

L’Ipotesi CCNI Mobilità 2025/26 – 2027/28 delinea le regole per i trasferimenti e i passaggi di ruolo del personale docente, educativo e ATA. Introduce novità come deroghe ai vincoli per figli minori e genitori anziani, e tutele per donne vittime di violenza.

Grazie alle schede di approfondimento a cura della segreteria nazionale della CISL Scuola (Ufficio sindacale – legale) è possibile chiarire qualche dubbio.

Quali modifiche sono state apportate al trattamento della domanda di trasferimento condizionata?

La fase in cui vengono trattate le domande di trasferimento condizionate è stata anticipata alla fase A) e, limitatamente alla classe di concorso/posto di titolarità, sono trattate al pari dei trasferimenti d’ufficio.

