Mobilità 2025, quali sono le principali modifiche sulle precedenze nei trasferimenti?

L’Ipotesi CCNI Mobilità 2025/26 – 2027/28 delinea le regole per i trasferimenti e i passaggi di ruolo del personale docente, educativo e ATA. Introduce novità come deroghe ai vincoli per figli minori e genitori anziani, e tutele per donne vittime di violenza.

Grazie alle schede di approfondimento a cura della segreteria nazionale della CISL Scuola (Ufficio sindacale – legale) è possibile chiarire qualche dubbio.

Quali sono le principali modifiche riguardanti le precedenze nei trasferimenti?

È stata ampliata la finestra temporale che dà diritto al personale individuato come soprannumerario per il rientro nella scuola/comune di ex titolarità, ora per un decennio invece che per un ottennio. Inoltre, è stato aggiunto al punto D l’assistenza dei fratelli/sorelle non conviventi di soggetti disabili alle condizioni previste. La precedenza per assistenza ai genitori (e ora anche dei fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile) non è più limitata alla II fase dei movimenti.

LEGGI LA SCHEDA

RIVEDI LA DIRETTA

TESTO CCNI