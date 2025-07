Mobilità annuale 2025/26, domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria entro il 25 luglio: la modulistica

Per l’a.s. 2025/26 il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria entro il 25 luglio 2025; anche il personale ATA potrà presentare le istanze entro la stessa scadenza

Le operazioni sono normate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 10 luglio 2025 in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28.

Le principali novità

Tra i cambiamenti più rilevanti figura l’estensione delle deroghe e dei beneficiari, che permetterà a diverse categorie di personale precedentemente escluse di accedere all’assegnazione provvisoria.

Requisiti per richiedere l’assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria è riservata al personale (docente, educativo e ATA) con contratto a tempo indeterminato, che intenda spostarsi per motivi familiari o di salute. Il requisito fondamentale è il ricongiungimento: si può fare richiesta solo verso il comune in cui risiedono i familiari oppure, in presenza di gravi motivi di salute, verso il comune dove avviene la cura.

Motivi validi per richiedere l’assegnazione provvisoria:

Ricongiungimento ai figli o ai soggetti in affido.

Ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto.

Ricongiungimento ad altro convivente stabile, compresi parenti e affini.

Assistenza a persone con disabilità (Legge 104/92), anche non conviventi.

Gravi problemi di salute del richiedente.

Ricongiungimento a uno dei genitori.

Docenti

Possono fare richiesta, sempre nel rispetto dei requisiti sopra elencati:

I docenti assunti a tempo indeterminato fino all’anno scolastico 2022/2023, a prescindere dall’esito della precedente mobilità.

I neoassunti dall’a.s. 2023/2024, nella provincia di titolarità o in altra provincia se rientrano tra i beneficiari di deroga (allegato G), inclusi coloro che nel 2024/2025 hanno ricevuto solo la nomina giuridica.

I docenti con contratto a tempo determinato da GPS sostegno I fascia, che abbiano superato l’anno di prova e siano destinatari di deroga, anche in provincia diversa.

I docenti assunti da procedura straordinaria (DL 73/2021, art. 59, commi 4 e 9-bis) a partire dall’a.s. 2023/2024, nella propria provincia o altrove se con deroga.

I docenti assunti nel 2024/2025 da concorso PNRR 1, con abilitazione conseguita, se rientrano tra i beneficiari di deroga.

Personale ATA

A poter presentare domanda, nel rispetto dei criteri generali, sono:

I lavoratori a tempo indeterminato, indipendentemente dai precedenti movimenti di mobilità.

Il personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, anche se neoassunto.

Gli ex LSU e gli ex co.co.co. con contratto a tempo parziale, solo per lo spezzone corrispondente all’orario attualmente svolto.

La modulistica

Ecco di seguito i modelli per la mobilità annuale 2025/2026.

LA NOTA

