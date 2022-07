Mobilità annuale docenti, stop alle domande e il via a graduatorie e operazioni

Alle 23:59 del 4 luglio la mobilità annuale docenti, con la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, sarà terminata. Quindi sono rimaste pochissime ore per chi vuole tentare la via di una utilizzazione o assegnazione provvisoria.

Esiti utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

A partire dal giorno 7 luglio 2022 saranno rese disponibili, all’interno del portale SIDI, nel menù “Gestione Anno Scolastico – Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale docente” le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente. Tali funzioni, disponibili agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, consentiranno inoltre di scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del procedimento amministrativo. Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovranno svolgersi, come più volte detto dai funzionari del Ministero dell’Istruzione, entro la fine del mese di luglio.

Sequenza operativa

La sequenza delle operazioni della mobilità annuale 2022/2023 avviene in coerenza con quanto riportato nell’Allegato 1 al CCNI utilizzazioni 2019/2022. Tale allegato è chiaramente suddiviso in sette sezioni, nella prima sezione ci sono le operazioni riguardanti i titolari su posto di sostegno.

L’operazione n.7 è quella riferita all’assegnazione provvisoria su sostegno dei docenti titolari su posto di sostegno nella provincia di titolarità.

Nella seconda sezione dell’Allegato 1 al CCNI utilizzazioni 2019/2022 ci sono le operazioni su sostegno riguardanti i titolari su posto comune nella provincia.

L’operazione n.15 è quella riferita alle utilizzazioni su posto di sostegno a domanda volontaria dei docenti titolari su posto comune in possesso del titolo di specializzazione e che non si trovino titolari su classi di concorso in esubero o senza una sede di titolarità oppure trasferito quale soprannumerario in altra scuola nell’anno in cui si riferiscono le operazioni o negli otto anni precedenti.

La terza sezione, ovvero quella che va dal n.17 al n.26 è riferita alle operazioni su posto comune.

Esiste anche una quarta sezione delle operazioni riguardanti i titolari di posto comune provenienti da altro ruolo/classe di concorso nella

provincia.

La quinta sezione è riferita alle operazioni su sostegno dei titolari in altra provincia. L’ultima sezione, prima della famosa fase 41, è quella riferita alle operazioni su posto comune di titolari provenienti da altra provincia.

Le operazioni si chiudono con la fase 41 riferita all’assegnazione provvisoria dei docenti provenienti da altra provincia, sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno

un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno, e la fase 42 dei docenti FIT entrati in ruolo a tempo determinato con DDG 85/2018.