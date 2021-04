Mobilità ATA: domande entro il 15 aprile, pubblicazione movimenti 11 giugno

L’O.M. n. 106 del 29 marzo 2021 detta le regole per la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2021/22. Rispetto al personale docente, gli ATA hanno un paio di giorni in più per presentare la domanda.

Infatti, le scadenze sono le seguenti:

Presentazione domande tramite Istanze on-line: 15 aprile 2021

Termine ultimo di comunicazione al SIDI: 21 maggio 2021

Pubblicazione dei movimenti: 11 giugno 2021

Revoche: fino al 10 giorni prima della comunicazione a SIDI.

Può presentare domanda il personale ATA, appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda.

Per la mobilità a.s. 2021/22 è necessario inviare la domanda tramite Istanze on-line e, chi non avesse le credenziali POLIS rilasciate entro il 28 febbraio scorso, dovrà farlo tramite SPID.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook