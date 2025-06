Mobilità dirigenti scolastici a.s. 2025/26, scadenza 1° luglio 2025 per le domande

La circolare 135636 del 13 giugno scorso concerne le operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 1° settembre 2025.

La materia è disciplinata da specifiche norme legislative e contrattuali, tra cui gli articoli 19 e 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli articoli 11, 13 e 20 del C.C.N.L. – Area V – dell’11/04/2006, gli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. – Area V – del 15/07/2010, e l’articolo 39 del C.C.N.L. dell’Area istruzione e ricerca Triennio 2019-2021 del 07/08/2024.

Modalità di presentazione della domanda online

A partire dall’a.s. 2025/2026, la presentazione delle istanze di mobilità avviene esclusivamente online tramite la nuova piattaforma “Gestione dei Dirigenti Scolastici”, ad eccezione dei dirigenti in servizio nelle province autonome di Trento, Bolzano e Aosta.

L’accesso all’istanza avviene tramite SPID, CIE o CNS.

La piattaforma permette di presentare una domanda per ciascuna tipologia di istanza (conferma, assegnazione/mutamento, mobilità interregionale).

È possibile caricare allegati (PDF, .zip) fino a 10 Mb per campo.

Il sistema genera un documento protocollato al momento dell’inoltro e consente l’annullamento della domanda entro la finestra di apertura.

Scadenze

La domanda di mobilità per l’anno scolastico 2025/2026 deve essere presentata online entro il 1° luglio 2025.

Questo termine vale anche per i dirigenti che rientrano da posizioni particolari (comando, aspettativa sindacale, ecc.).

Le Regioni indicate come prima scelta per la mobilità interregionale devono adottare i provvedimenti di accoglimento o diniego entro il 7 luglio 2025.

Gli altri USR di richiesta destinazione valutano le domande entro il 10 luglio 2025.

Le sopraggiunte disponibilità derivanti da mobilità interregionale in uscita sono destinate prioritariamente ai vincitori del concorso ordinario della medesima regione, e solo in subordine ad ulteriori richieste di mobilità interregionale in ingresso.

Tutte le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali devono essere completate entro il 15 luglio 2025.

LA CIRCOLARE