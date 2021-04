Mobilità docenti 2021, oggi stop alle domande. Quando si sapranno i risultati?

Le domande di mobilità docenti 2021 sono in scadenza oggi 13 aprile, come disposto dall’Ordinanza ministeriale 106 del 29 marzo 2021: mobilità personale docente, educativo e ATA.

Quando si sapranno i risultati? Se non ci dovessero essere proroghe, secondo l’OM nel caso del personale docente, per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 19 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 7 giugno 2021.

Informazioni nelle domande

Le domande devono contenere le seguenti informazioni:

a) generalità dell’interessato;

b) indicazione dell’istituzione scolastica di titolarità o della provincia. I docenti titolari sui posti per l’istruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all’istituzione scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale compreso nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263. I docenti che non hanno ottenuto una sede di titolarità a seguito dei movimenti dell’anno scolastico 2020/21 (articolo 2 comma 4 del CCNI 2019) devono indicare la provincia di assunzione.

c) per i docenti dei percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, la classe di concorso di titolarità, come determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica che sarà pubblicata nell’apposita sezione del sito del MI – Mobilità.

Le altre scadenze sulla mobilità:

Personale docente: dal 29 marzo al 13 aprile 2021

Personale ATA: dal 29 marzo al 15 aprile 2021

Personale educativo: dal 15 aprile al 5 maggio 2021

Insegnanti di Religione Cattolica: dal 31 marzo al 26 aprile 2021

Le modalità invece sono queste:

Personale docente, educativo e ATA: on-line tramite POLIS (utilizzando lo SPID o le credenziali rilasciate prima del 1° marzo 2021)

Insegnanti di religione cattolica: cartacea

Personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato dopo il termine: cartacea, all’UST per il tramite della scuola di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI.

