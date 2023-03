Mobilità docenti 2023/24, come compilare la domanda per il “passaggio di ruolo” – VIDEO TUTORIAL

Da lunedì 6 marzo, si è partiti con la compilazione della domanda di mobilità docenti 2023/24. Nonostante i primi problemi riscontrati sul portale Istanze Online, da qualche ora è possibile inoltrare la domanda.

Ricordiamo tutte le scadenze: per il personale docente dal 6 al 21 marzo 2023, per il personale educativo dal 9 al 20 marzo, per il personale ATA dal 17 marzo al 3 aprile. La pubblicazione dei trasferimenti avverrà il 24 maggio per il personale docente e il 1° giugno per il personale ATA.

L’ordinanza sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023-2024 è stata firmata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nella giornata di mercoledì 1 marzo.

Nel video un tutorial per compilare passo dopo passo la sezione “Passaggio di ruolo”.

