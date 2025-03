Mobilità docenti 2025/2026. Servizio svolto senza soluzione di continuità

Fra le novità introdotte nel CCNI 2025/2028, assume rilevanza l’attribuzione del punteggio per la continuità del servizio di ruolo dei docenti titolari nella stessa istituzione e nella stessa classe di concorso o tipologia di posto.

Punteggio concernente la continuità

Il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica è valutato secondo il seguente criterio:

• Per i primi tre anni punti 12 pari a 4 punti per anno. Fermo restante che la valutazione spetta a completamento del triennio escluso l’anno in corso;

• Per il quarto e quinto anno punti 5 per ogni anno;

• Per il servizio prestato oltre il quinquennio punti 6 per ogni anno.

Esempio di valutazione del servizio

Nella diretta del 7 marzo 2025, il Prof. Ficara per cercare di essere quanto più chiaro possibile ha presentato il seguente esempio:

Un docente che ha prestato 8 anni di servizio nella stessa scuola, per la voce concernente la continuità, totalizzerà complessivamente 40 punti, ciò non significa 5 punti per ogni anno di servizio, ma come risultato di:

a) 12 punti per i primi tre anni di servizio;

b) 10 punti per il quarto e quinto anno;

c) 18 punti per i restanti tre anni

Servizio nello stesso comune

Sempre ai fini della valutazione del servizio concernente la continuità, è valutato anche il servizio nel comune di titolarità, nella seguente misura:

Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità o d’incarico triennale senza soluzione di continuità. Punti 1 per ogni anno.

