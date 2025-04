Mobilità docenti 2025 date: pubblicazione dei movimenti e domande di revoca

Per tutto il personale della scuola sono scaduti i termini per presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2025/2026.

I docenti hanno dovuto inoltrare le istanze entro il 25 marzo, il personale educativo entro il 27 marzo, il personale ATA entro il 31 marzo, mentre gli insegnanti di religione cattolica sono stati gli ultimi, entro il 17 aprile.

Quando si conosceranno gli esiti dei movimenti richiesti?

Ecco di seguito le date:

Personale docente

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.

Personale educativo

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.

Personale ATA

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.

Insegnanti di religione cattolica

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.

Revoche delle domande presentate

Per il personale docente, educativo e ATA la richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

Nel caso di docenti ed educatori il termine è già scaduto il 20 aprile, mentre per il personale ATA c’è ancora tempo; infatti, gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025, quindi le revoche potranno essere presentate entro il 2 maggio.

Per gli insegnanti di religione cattolica invece il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato 22 maggio 2025.