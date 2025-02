Mobilità docenti 2025, quali sono i vincoli ai trasferimenti previsti dal CCNI?

L’Ipotesi CCNI Mobilità 2025/26 – 2027/28 delinea le regole per i trasferimenti e i passaggi di ruolo del personale docente, educativo e ATA. Introduce novità come deroghe ai vincoli per figli minori e genitori anziani, e tutele per donne vittime di violenza.

Grazie alle schede di approfondimento a cura della segreteria nazionale della CISL Scuola (Ufficio sindacale – legale) è possibile chiarire qualche dubbio.

Quali sono i vincoli ai trasferimenti previsti dal CCNI e come influiscono sulla mobilità dei docenti?

Esistono due tipi di vincolo triennale: uno derivante dalle operazioni di mobilità e l’altro da disposizioni di legge per i docenti assunti a tempo indeterminato a partire dall’a.s. 2023/24. Il docente che ottiene il movimento su scelta puntuale non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo, pur mantenendo la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione. Il vincolo triennale non si applica in casi di soprannumero, esubero o applicazione dell’art. 33, commi 5 e 6 Legge 104/1992, limitatamente ai casi sopravvenuti.

