Mobilità scuola 2025, si parte con i docenti dal 5 al 24 marzo: tutte le date, ordinanza in arrivo

Nella serata di sabato 22 febbraio, come abbiamo scritto, sono state rese note le date utili per presentare domanda di mobilità per docenti, personale educativo, docenti di religione cattolica e personale ATA. Come riportano i siti sindacali, le date previste sono:

Personale docente

Dal 5 marzo 2025 al 24 marzo 2025

Pubblicazione degli esiti – 23 maggio 2025

Personale educativo

Dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025

Pubblicazione degli esiti – 27 maggio 2025.

Personale ATA

Dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025

Pubblicazione degli esiti – 3 giugno 2025.

Insegnanti di religione cattolica

Dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025

Pubblicazione degli esiti – 30 maggio 2025.

Mobilità 2025, firmato il CCNI: le novità

Ricordiamo che è stato firmato lo scorso 29 gennaio il nuovo contratto integrativo sulla mobilità per il triennio 2025/26 – 2027/28. A sottoscrivere il contratto CISL Scuola, Flc CGIL, SNALS Confsal, GILDA Unams e ANIEF.

Sono numerose le novità introdotte, tra cui un ulteriore sviluppo del sistema delle deroghe già previsto nel precedente CCNI.

Tra le più significative, così come evidenziate da CISL Scuola, si segnalano:

le deroghe per il ricongiungimento ai figli minori di 16 anni e quelle per il ricongiungimento ai genitori ultrasessantacinquenni;

la possibilità di presentare domanda di passaggio di ruolo anche senza abilitazione per il nuovo grado per i docenti titolari in un grado di istruzione in possesso della specializzazione sul sostegno su altro grado di istruzione;

un ampiamento delle precedenze per assistenza a familiari, sia prendendo in considerazione nuove figure, sia prevedendo l’esercizio della precedenza nei movimenti interprovinciali per più figure di assistenti;

l’introduzione di nuovi elementi oggetto di valutazione sia nelle domande di mobilità volontaria che d’ufficio;

la modifica del punteggio previsto per il servizio di insegnamento svolto da precario, che sarà progressivamente equiparato, nel corso del triennio, a quello del servizio di ruolo;

la modifica del punteggio previsto per la continuità e per i figli;

una procedura dedicata appositamente ai movimenti per i funzionari ed elevata qualificazione nel rispetto delle indicazioni contenute nel CCNL.

Si attende ora l’Ordinanza Ministeriale che fisserà modalità e termini per la presentazione delle domande di trasferimento e passaggio.