Mobilità 2024/2025. Pubblicate le date per i trasferimenti dei docenti, degli educatori e del personale ATA, nel pagina del Ministero dell’Istruzione

Mobilità 2024/2025. Pubblicate le date per i trasferimenti dei docenti, degli educatori...

Nella giornata di sabato 22 febbraio 2025, il Ministero, in attesa che sia resa pubblica l’O.M. sulla mobilità, ha pubblicato, nel proprio sito, le date concernenti i trasferimenti del personale docente, educativo e ATA. Per gli insegnati di religione cattolica, per i quali sarà emanata un’Ordinanza Ministeriale.

Personale docente

Il personale docente, interessato ai trasferimenti o alla mobilità professionale dovrà presentare la domanda dal 5 marzo al al 24 marzo 2025. Fermo restante che gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.

Docenti di religione cattolica

Gli insegnanti di religione cattolica, per i quali sarà emanata un’Ordinanza specifica, dovranno presentare la domanda dal 21 marzo al 17 aprile del 2025 utilizzando il modello disponibile nella sezione specifica alla voce Modulistica – mobilità

Personale ATA

Il personale ATA dovrà presentare la domanda dal 14 marzo al 31 marzo 2025 e i cui esiti saranno resi pubblici il 3 giungo 2025. In merito gli uffici periferici provvederanno a chiudere gli adempimenti di loro competenze entro il 12 maggio 2025.

Personale Educativo

Il personale educativo interessato alla mobilità dovrà presentare la domanda dal 7 marzo al 27 marzo 2025. Gli esiti saranno pubblicati il 27 maggio 2025 . Fermo restante che gli Uffici periferici del Ministero chiuderanno gli adempimenti di loro competenza il 30 aprile del 2025.

Presentazione della domanda

Per il personale docente ATA e educativo, la domanda va presentata on line accedendo alla sezione specifica del ministero con SPID.