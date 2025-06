Mostre, istallazioni e musei a cielo aperto. I Licei Artistici arricchiscono le città con le loro creazioni

Gli studenti dei licei artistici lasciano per un po’ le loro aule, scendono in strada e provano a coinvolgere cittadini e territorio in percorsi culturali condivisi.

È il caso del Liceo artistico ‘Giuseppe Colasanto’ di Andria, i cui alunni, si riverseranno oggi 4 giugno nelle vie e piazze della città pugliese e le trasformeranno in un grande laboratorio creativo en plein air. L’occasione è fornita – spiega andriaviva.it – dalla “Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca”, evento promosso e organizzato dallo stesso liceo, con il patrocinio dell’Assessorato alle Radici del Comune, nell’ambito del programma estivo “R*Estate ad Andria 2025” che ne segna ufficialmente l’apertura.

L’iniziativa vedrà in campo studentesse e studenti dell’istituto che offriranno alla cittadinanza un’esperienza culturale attraverso installazioni, mostre, performance dal vivo e attività laboratoriali: tra le attività in programma, delle estemporanee di pittura e disegno, laboratori di scultura, decorazione urbana, giochi interattivi, sfilate di “quadri viventi” e cosplay ispirati a manga e anime degli anni ’80-’90, sessioni fotografiche e presentazioni di progetti artistici.

La manifestazione è un’importante occasione per valorizzare la creatività giovanile e il dialogo tra scuola e comunità – di questi tempi ce n’è molto bisogno – promuovendo un’idea di arte come strumento di partecipazione, inclusione e crescita culturale.

Risalendo lungo la penisola, anche il Liceo artistico statale di Treviso è sceso in piazza il mese scorso per la quarta edizione di “Arte in Strada”.

Nelle vie intorno all’istituto – come riportato da oggitreviso.it – gli studenti di tutti gli indirizzi hanno esposto le loro opere e sono stati protagonisti di una giornata all’insegna dell’arte e della creatività. Una vera e propria mostra a cielo aperto in cui l’esposizione di opere, tra scultura, pittura e grafica, ma anche installazioni e opere multimediali, è stata affiancata da momenti di discussione su temi di arte, cultura, attualità e da attività rivolte anche ai più piccoli.

Facciamo vela verso il centro Italia e concludiamo questa breve carrellata di Licei artistici ‘in libera uscita’ con l’Istituto Bellisario di Avezzano e il suo evento “Dea Angizia: flussi di memoria”. Angizia era una divinità italica adorata dai Marsi, dai Peligni e da altri popoli osco-umbri, associata soprattutto al culto dei serpenti.

Cuore della manifestazione – si legge sul sito del Comune di Avezzano – lo svelamento dell’installazione Frammenti di memoria, realizzata dagli studenti dell’indirizzo Metalli e Oreficeria e collocata davanti al Palazzo di Giustizia. Un’opera intensa, simbolica, capace di intrecciare mito, storia e creatività contemporanea. La figura della Dea Angizia, con i suoi serpenti e i richiami alla Marsica antica, viene reinterpretata in chiave moderna per diventare monito e testimonianza di un’identità culturale da custodire e trasmettere.

Durante la giornata, anche una performance teatrale a cura degli studenti e un’estemporanea di pittura su strada realizzata dagli allievi dell’indirizzo Arti Figurative.

Una mattinata – come ha tenuto a dichiarare il sindaco – che ha coniugato memoria e visione, restituendo alla città un’immagine giovane, vitale e profondamente radicata nella sua storia. Un esempio concreto di come la scuola, quando dialoga con il territorio, possa diventare motore di cultura e comunità.