Nasce la scuola di formazione Akadémeia

L’ex sindaco di Firenze Dario Nardella ha presentato la scuola di formazione Akadémeia, di cui ricopre l’incarico di ideatore e presidente del comitato scientifico: “Oggi presentiamo il programma del primo semestre di Akadémeia, una scuola di alta formazione sulle politiche europee. L’Europa viene troppe volte percepita ancora come lontana e i nostri giovani amministratori locali, in Italia come nel resto d’Europa, nelle istituzioni europee possono trovare strumenti, occasioni e opportunità per portare risorse e progetti alle proprie comunità locali. Una scuola bipartisan, che ha come obiettivo quello di rafforzare la consapevolezza del valore dell’Europa e sostenere una generazione di giovani amministratori”.

Sono previste borse di studio per amministratori under 35, senza distinzione di colori politici, di tutta Europa che conoscano l’inglese.

Del comitato scientifico fanno parte anche l’ex ministra degli Interni Luciana Lamorgese e Gianni Letta, mentre “Akadémeia” nasce proprio “nel pieno di un ciclone di potenziali conflitti commerciali e geopolitici”. Per tale motivo, spiega Nardella, “questo dobbiamo puntare a un’Europa forte e abbiamo bisogno dei giovani. Senza una leva generazionale e politica nuova sarà difficile costruire un’Europa più forte. Un’Europa coraggiosa, che non ha paura del confronto con le grandi potenze mondiali come Cina e Stati Uniti. Leale nei valori con i partner storici, ma anche orgogliosa della propria autonomia“.