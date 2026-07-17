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17.07.2026

NoiPa emissione speciale, oggi il giorno dell’accredito: ecco a chi è rivolta

Redazione
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Indice
Quando avviene l'accredito per i supplenti?
Quando arrivano arretrati e aumenti?

Nel calendario delle lavorazioni di NoiPA è prevista per il 17 luglio l’emissione speciale destinata ai supplenti brevi e saltuari, il flusso di pagamento riservato ai contratti temporanei che non rientrano nella rata ordinaria.

L’emissione interessa in particolare il personale che ha svolto supplenze per sostituire docenti o ATA assenti per malattia, maternità o altre cause di assenza.

Quando avviene l’accredito per i supplenti?

L’accredito delle somme non avviene nella stessa giornata dell’emissione: salvo variazioni, la data di esigibilità è prevista intorno al 26 luglio, negli ultimi giorni del mese.

Non sono invece interessati da questa emissione:

  • personale di ruolo;
  • supplenti annuali;
  • supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche.

Per queste categorie resta confermata la rata ordinaria, con pagamento previsto il 23 luglio.

Va infine precisato che l’emissione speciale del 17 luglio non comprende gli eventuali arretrati legati al nuovo contratto, che saranno liquidati con procedure e lavorazioni separate.

Quando arrivano arretrati e aumenti?

NoiPA ha confermato che “applicherà sul cedolino mensile di agosto gli adeguamenti tabellari previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, relativo al periodo 2025-2027 e sottoscritto il 1° luglio scorso presso l’Aran”. Per la scuola gli aumenti mensili ammontano a 143 euro per i docenti e 107 euro per il personale Ata, mentre gli arretrati sono pari rispettivamente a 855 e 633 euro. Con l’emissione speciale, la cui esigibilità è prevista entro agosto 2026, saranno liquidati gli arretrati per il 2025 e il 2026, inclusa la mensilità di luglio, al netto dell’Indennità di Vacanza Contrattuale già erogata dal 1° aprile 2025.

Le tabelle degli arretrati CCNL scuola 2025/2027

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