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17.07.2026

Monitoraggio su bullismo e cyberbullismo, i docenti potranno rispondere entro il 17 luglio

Lara La Gatta
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Indice
Il calendario delle rilevazioni
Formazione e Peer Education

Il Ministero dell’istruzione e del merito anche quest’anno ha rinnovato il proprio impegno per la sicurezza degli studenti lanciando la quinta edizione del monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. L’iniziativa, che si avvale della collaborazione dell’Università di Firenze, si sviluppa attraverso la Piattaforma ELISA.

L’obiettivo principale è ottenere una conoscenza approfondita di questi fenomeni per individuare le strategie di prevenzione e contrasto più efficaci. Il percorso si inserisce nell’attuazione della legge n. 70 del 17 maggio 2024, che ha ampliato il raggio d’azione della precedente normativa del 2017, includendo esplicitamente i fenomeni riconducibili al bullismo accanto a quelli del cyberbullismo.

Il calendario delle rilevazioni

Il monitoraggio (Azione 1) è strutturato in due fasi distinte, che hanno coinvolto migliaia di istituti su tutto il territorio nazionale. La prima fase ha riguardato studenti e studentesse e si è conclusa il 10 giugno.

La seconda fase ha coinvolto gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, con termine ultimo per la compilazione fissato ad oggi, 17 luglio 2026.

Formazione e Peer Education

Oltre al monitoraggio, la Piattaforma ELISA continua a promuovere l’Azione 2, dedicata alla formazione e-learning. Sono disponibili percorsi specifici per diverse figure scolastiche:

  • Referenti e Team Antibullismo: 25 ore di formazione, con approfondimenti sul “Bullismo basato sul pregiudizio”.
  • Dirigenti Scolastici e docenti: corsi dedicati ai temi della prevenzione e, novità rilevante, sulla peer education.

Quest’ultimo percorso illustra come il coinvolgimento attivo dei pari possa diventare uno strumento fondamentale per arginare i comportamenti a rischio. I corsi, i cui costi sono interamente a carico dell’Amministrazione, rilasciano un attestato certificato.

Il Ministero ha rivolto un appello ai Dirigenti Scolastici affinché favoriscano la massima partecipazione possibile, sottolineando la rilevanza sociale della tematica e la necessità di un’azione congiunta tra le istituzioni.

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