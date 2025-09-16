NOIPA, la nuova versione dell’app consente di aggiornare residenza e domicilio

Su tutti gli store ufficiali è disponibile la versione aggiornata dell’app NoiPA, con nuove funzionalità.
Residenza e/o domicilio
Con la nuova versione, è possibile aggiornare le informazioni di residenza e/o domicilio associate al proprio profilo NoiPA direttamente dall’app, in pochi semplici passaggi:
- dalla home, selezionare l’icona “Servizi”;
- scegliere la voce “Residenza”;
- seguire la procedura guidata per aggiornare le informazioni.
Il servizio consente di visualizzare lo Storico delle richieste.
Per utilizzare il servizio, è necessario il codice OTP, salvo in caso di accesso tramite CIE (livello 3). Per sapere come abilitare l’OTP, è possibile consultare la video-guida: Come abilitare il codice OTP.
Recensioni
Dopo aver utilizzato un servizio o successivamente alla consultazione del cedolino stipendiale, sarà possibile lasciare una recensione sull’esperienza d’uso.
Come aggiornare l’app NoiPA
Per coloro che non avessero attivato l’aggiornamento automatico delle app sul proprio smartphone, si può procedere in questo modo:
- aprire lo store delle app sullo smartphone (Google Play Store, App Store o AppGallery).
- digitare “NoiPA” nella barra di ricerca.
- toccare il pulsante “Aggiorna” per installare la nuova versione.