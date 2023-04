NoiSiamoLeScuole, l’approfondimento social del MIM racconta le eccellenze di due istituti siciliani

Il format del MIM dedicato alle storie di didattica e di comunità delle scuole italiane questa volta fa tappa a Catania per raccontare due scuole: l’Istituto d’Istruzione Superiore “Marconi-Mangano” di Catania, un’eccellenza che punta a crescere ancora grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e l’Istituto Comprensivo “Don Antonino La Mela” di Adrano (CT) che, sempre grazie al PNRR, sarà ricostruito completamente.

Per quanto riguarda il primo, Il Marconi-Mangano ha unito due istituti storici, “aperti al mondo e con una visione proiettata al futuro dei ragazzi, sia universitario sia rivolto direttamente alla ricerca di lavoro”, come spiega la dirigente scolastica, Maria Catena Trovato. Un istituto, dunque, caratterizzato dalla volontà di colmare il gap tra scuola e mondo del lavoro, attraverso la formazione e la sperimentazione in diversi laboratori pratici e tecnologici. L’istituto è beneficiario di finanziamenti del PNRR riguardanti due linee di investimento: Riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione scolastica e Scuola 4.0, per realizzare aule innovative e laboratori digitali per le professioni del futuro. Inoltre, dopo tre anni come Future Lab, il Marconi è oggi anche Polo formativo nazionale di Scuola Futura, la piattaforma di formazione legata al PNRR Istruzione.

La seconda scuola protagonista del format è l’IC “Don Antonino La Mela”, piena di idee, con una vocazione all’inclusione, all’accoglienza, all’apertura verso il territorio, all’internazionalizzazione attraverso i progetti Erasmus e alla digitalizzazione. “La sua caratteristica principale – racconta la dirigente scolastica, Maria Tiziana Baratta – è quella di poter proporre a tutta l’utenza scolastica una offerta formativa molto ricca”. I bambini possono frequentare la scuola anche nel pomeriggio o anche l’estate, “opportunità che fuori – aggiunge la Dirigente – potrebbero non trovare”.

LeScuole è il progetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato alle storie di didattica e di comunità e alle storie del PNRR Istruzione.

Il video dell’IIS “Marconi-Mangano” di Catania: https://youtu.be/ddwf-tuXPE8

Il video del progetto di nuova scuola per l’IC “Don Antonino La Mela” di Adrano (CT): https://www.youtube.com/watch?v=XSruJV5JdZI