Nomi commissari esterni maturità 2025, quando usciranno e dove saranno pubblicati

Con l’avvicinarsi dell’esame di Maturità 2025 – la prima prova è fissata per il 18 giugno – cresce l’attenzione e l’agitazione tra gli studenti dell’ultimo anno. A tenerli col fiato sospeso non sono solo le prove scritte e il temuto colloquio orale, ma anche la composizione delle commissioni d’esame.

In particolare, la curiosità si concentra sui commissari esterni: figure ancora sconosciute che avranno un ruolo determinante nell’andamento dell’esame e nel clima che si respirerà in aula. Chi saranno? Da quali scuole arriveranno? Che approccio avranno con i candidati? Domande che affollano i pensieri dei maturandi in queste settimane di attesa e preparazione.

Chi saranno i commissari?

La commissione è composta da sei docenti e un presidente. Di questi, tre commissari sono interni – cioè insegnanti già conosciuti dagli studenti – e sono già stati nominati, qui ndi i ragazzi conoscono già chi dei loro prof li accompagnerà in queso percorso. Gli altri tre, insieme al presidente, sono esterni. È proprio su questi nomi che si concentra l’attenzione: gli studenti sperano in commissari esterni “ragionevoli”, equilibrati e, soprattutto, non eccessivamente severi o fuori contesto.

Nelle settimane che precedono la pubblicazione delle commissioni, prevista tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, tra i maturandi cresce il fermento: gruppi social, chat di classe e forum online si riempiono di voci, indiscrezioni, “liste” presunte e ricerche sul passato dei commissari. I ragazzi vogliono capire chi avranno davanti, quali potrebbero essere le domande più frequenti e come orientare lo studio.

Chi sono i Presidenti?

Dal 13 maggio scorso gli USR hanno pubblicato gli elenchi regionali dei presidenti.

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trento

Valle d’Aosta

Umbria

Veneto

Dove saranno pubblicati i nomi dei commissari?

L’anno scorso i nominativi dei commissari esterni sono stati resi noti il 5 giugno.

Come negli anni passati, anche nel 2025 dovrebbe essere messo a disposizione un motore di ricerca per individuare la commissione della scuola di interesse.

Contestualmente saranno anche stabilite le associazioni tra Presidenti e commissioni d’esame.

Per la Maturtà 2024 il motore di ricerca era raggiungibile a questo link, che probabilmente sarà aggiornato al 2025.