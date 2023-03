Notte Internazionale della Geografia 2023, al via la sesta edizione dell’evento curato dalla Sapienza e promosso da Eugeo

Notte Internazionale della Geografia 2023, al via la sesta edizione dell’evento curato...

Più di venti eventi, tra laboratori didattici, mostre, seminari e conferenze sono pronti ad animare questa nuova GeoNight che si svolgerà presso i locali della Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma e in diretta streaming su Rai Scuola.

Torna l’evento, giunto alla sua sesta edizione, della Notte Internazionale della Geografia, curato dal Dipartimento di Lettere e Culture Moderne e i Corsi di laurea triennale in Scienze Geografiche per l’Ambiente e la Salute e magistrale in Gestione e Valorizzazione del Territorio della Sapienza Università di Roma.

La manifestazione, promossa da EUGEO (Association of Geographical Societies in Europe) e supportata dall’Unione Geografica Internazionale, mira ad avvicinare il grande pubblico ai temi della geografia e alle sue potenzialità scientifiche e formative, migliorando la visibilità e l’incisività della disciplina stessa.

Il tema dell’edizione 2023

L’iniziativa – organizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) – verte quest’anno sui temi della salute e della sostenibilità ambientale. Da qui il suggestivo nome del tema dell’edizione 2023, “Elisir di Geografia. Educazione geografica alla salute”, declinabile nelle differenti prospettive interdisciplinari dell’educazione sostenibile e della relazione tra malattie, ambienti e stili di vita.

Nel processo di educazione alla salute, un ruolo di primo piano è ricoperto dalla geografia che, interagendo con altre discipline e saperi, è in grado di entrare nel cuore del problema inerente ai rapporti tra malattie e ambiente, tra malattie e stili di vita, tra fattori di rischio e l’insorgere di specifiche patologie, facendo luce sui fattori generatori di disuguaglianza e di divari territoriali. Al fine di comprendere tali aspetti e spiegare le differenze è necessario un attivo coinvolgimento di enti, istituzioni, associazioni, università e scuole per favorire un diffuso processo di educazione, promuovendo comportamenti consapevoli, e per agire in modo mirato, riducendo l’entità delle problematiche e migliorando lo stato di salute dei singoli e delle collettività.

Le iniziative

I tanti eventi ed attività che si alterneranno nel corso della giornata, in linea con la politica di Ateneo di Terza Missione, sono infatti finalizzati a favorire il dialogo con la società civile onde promuovere lo sviluppo di una cittadinanza scientifica consapevole quale forma compiuta di accesso alla conoscenza e quindi di democratizzazione. Alcune attività si svolgeranno in presenza, altre a distanza (online).

Saranno 29 in totale gli eventi che si alterneranno nel corso della giornata, tra seminari e conferenze tematiche tenute dai maggiori esperti del settore, mostre e laboratori didattici, aperti a un pubblico di ogni età, dagli adulti ai più piccini per i quali non mancheranno attività volte a stimolare la loro creatività e fantasia.

L’inaugurazione della manifestazione avrà luogo presso l’Aula di Geografia della Facoltà di Lettere e Filosofia (II piano) con i saluti istituzionali della magnifica rettrice Antonella Polimeni, della Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia Arianna Punzi, del direttore del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne Marco Mancini, a cui seguiranno gli interventi di Fabio Attorre (Presidente Polo Museale), Chiara Faggiolani (Direttrice del Laboratorio di Biblioteconomia sociale e ricerca applicata alle biblioteche), Giovanni Solimine (Presidente Biblioteche di Roma Capitale) all’interno dell’apposita tavola rotonda Luoghi della cultura, tra educazione e benessere moderata da Riccardo Morri (Sapienza Università di Roma – Associazione Italiana Insegnanti di Geografia).

A partire dalle ore 17.30 avranno poi inizio le varie attività laboratoriali e seminariali, organizzate in collaborazione, tra gli altri, di Amnesty International, CeSPI, Circolo Mario Mieli, Legambiente, INAPP e Save the Children. Iniziative che saranno fruibili anche da remoto sul canale youtube AIIG Channel. L’evento si svolge in media partnership con Rai Cultura.

Per partecipare, è sufficiente iscriversi gratuitamente, fino al 12 aprile, al seguente link: https://tinyurl.com/geonight23

Per conoscere tutte le attività, si rimanda al programma completo disponibile alle seguenti pagine web:

