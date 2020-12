Novità Erasmus plus 2021-27: percorso formativo per docenti e futuri docenti

Dal 2021 e fino al 2027 il Programma Erasmus plus prevede una importante serie di novità, che vanno a modificare in maniera significativa la partecipazione delle scuole e delle reti o consorzi di scuole e altre agenzie educative ai progetti di mobilità, sin qui previsti dal precedente Programma 2014 -2020. Si tratta di mutamenti che non alterano e non cambiano la politica europea sull’istruzione, ma rendono la procedura di candidatura più snella e accessibile.

La prima novità sostanziale è quella dell’accreditamento, che i potenziali beneficiari possono richiedere per ottenere poi la possibilità di candidarsi, realizzando un vero e proprio progetto, che richiede alle scuole e ai consorzi di analizzare a fondo i propri bisogni e definire poi in che modo la partecipazione alla mobilità possa portare delle risposte e dei vantaggi alle istituzioni. Una volta ottenuto l’accreditamento, attraverso una procedura di valutazione a carico degli esperti dell’Agenzia Nazionale Indire, si procederà poi, in un secondo momento, alla stesura del budget e alla definizione delle azioni di mobilità. Una volta ottenuto, l’accreditamento ha valore per tutto il settennio.

Per poter realizzare un buon progetto di accreditamento Erasmus + è necessario avere delle competenze e una formazione specifiche, che i docenti, i dirigenti e il personale che potrebbero beneficiare dell’esperienze internazionali possono acquisire attraverso un percorso formativo ad hoc.

La Tecnica della Scuola propone un corso di formazione online, rivolto ai docenti e anche a coloro che stanno preparando le prove di concorso a cattedra, per esplorare in tempo utile il nuovo Programma Erasmus Plus, in vista del prossimo bando per proporre la candidatura della propria scuola e anche per avere una formazione adeguata sui temi dell’internazionalizzazione.

Formazione docenti – LA NUOVA PROGETTAZIONE ERASMUS+ DAL 2021 AL 2027 – corsi (tecnicadellascuola.it)