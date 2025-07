Nuove Indicazioni Nazionali: uscito il testo definitivo dopo il parere del CSPI [PDF]

Il Ministero ha reso noto poco fa che i’iter di adozione delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, per quanto di competenza degli uffici di Viale Trastevere si è concluso.

Al termine di una articolata fase preparatoria, caratterizzata dalla formulazione di una proposta da parte della commissione di esperti presieduta dalla professoressa Loredana Perla, di società accademiche, organizzazioni sindacali, associazioni professionali e disciplinari, era arrivato il mese scorso anche il parere del CSPI.

Pertanto il Ministero, tenuto conto anche delle osservazioni del massimo organoc collegiale della scuola, ha ora predisposto il testo definitivo, che sarà trasmesso al Consiglio di Stato per il relativo parere.

“Le nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo – dichiara il Ministro – rappresentano una svolta culturale importante per una formazione di sempre maggiore qualità, all’insegna di un modello di scuola centrata sulla persona dello studente e sui valori costituzionali. Una scuola capace di coniugare la storia e la cultura del nostro passato con l’innovazione”.