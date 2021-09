Obbligo Green pass anche per gli studenti over 12? PARTECIPA AL SONDAGGIO

Dopo l’estensione, approvata in Consiglio dei ministri, dell’obbligo di Green pass per chiunque entri a scuola, La Tecnica della Scuola ha deciso di chiedere ai lettori se sono favorevoli o contrari alla possibilità di rendere il certificato verde obbligatorio anche per gli studenti della fascia di età 12-19 anni. L’iniziativa si attuerebbe nell’ottica di blindare ulteriormente la didattica in presenza, rendendo le aule scolastiche più sicure anche laddove manchi il distanziamento; e consentendo una reale equità di trattamento tra tutti i soggetti che, a vario titolo, entrano a scuola, alunni inclusi.

Un provvedimento, quello dell’obbligo per studenti, che ad oggi non è in campo in Italia, naturalmente, ma che ha iniziato a essere discusso in molti Paesi a ridosso del ritorno in classe di milioni di studenti. Una strategia per dare nuova linfa alla campagna vaccinale.

A che punto è in Italia la campagna vaccinale scuola?

Ricordiamo a che punto è la campagna vaccinale del personale scolastico e dei ragazzi. Dal report del ministero della Salute, aggiornato al 10 settembre, sono il 61% i ragazzi 12-19 che già hanno effettuato la prima dose di vaccino, parliamo quindi di circa 2 milioni e 800mila ragazzi su 4 milioni e 600mila. E di questi, il 41% ha già completato il ciclo vaccinale.

Quanto al personale della scuola, come abbiamo già riferito, siamo a quota 93,16%, il che significa più di un milione e trecentomila docenti, dirigenti e Ata che hanno effettuato almeno una dose o la dose unica del vaccino.

Coloro che hanno ultimato il ciclo vaccinale, con la dose unica o con la seconda dose, sono l’88,44% del personale scolastico. Invece, 103.891 sono i non vaccinati, che il Governo definisce soggette “in attesa di prima dose o dose unica” e che reputa attorno al 6% del personale scolastico.

Cosa troverai nel sondaggio

Qual è il tuo ruolo?

Dirigente scolastico

Docente

Ata

Genitore

Studente

In quale luogo ti trovi attualmente?

Nord

Centro

Sud

Isole

Qual è il grado di scuola in cui sei coinvolto?

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di primo grado

Scuola Secondaria di secondo grado

Altro

Green pass obbligatorio per studenti 12-19 anni: favorevole o contrario?