Obbligo vaccinale personale scolastico

In merito al sondaggio “Vaccini, stipendio sospeso a medici e infermieri che dicono no: l’obbligo deve valere pure per docenti e personale scolastico?” e al commento fuori luogo (per usare un eufemismo) di Silvio Garattini, vorrei solo dire che se il personale scolastico deve essere equiparato al personale sanitario lo deve poi essere in tutto, non solo nell’obbligo vaccinale.

Per tale motivo bisognerebbe pretendere quanto meno il vaccino Pfizer/Moderna che garantisce maggiore copertura anche per tale personale.

Bisognerebbe pretendere delle mascherine FFP2, che fino ad oggi sono state acquistate a proprie spese dai docenti, ecc.

Devo continuare?

Sara Lombardo

