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31.05.2026

Vacanze estive in arrivo: quali attività di matematica proporre?

Redazione
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Indice
Quando la matematica diventa esperienza
Il valore del problem solving e della motivazione
Gioco, socialità e competenze trasversali
Il corso

Con l’arrivo dell’estate molti docenti si trovano davanti allo stesso problema: come evitare che la matematica venga vissuta dagli studenti solo come una lista di esercizi da completare per le vacanze? Mantenere viva curiosità e allenamento mentale senza appesantire gli alunni è una sfida sempre più concreta.

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Quando la matematica diventa esperienza

Una delle criticità più diffuse è la distanza tra contenuti e realtà vissuta dagli alunni. Proporre attività che trasformano concetti in azioni – come percorsi strutturati in tappe e sfide – permette agli studenti di “riprendere” ciò che hanno studiato e rielaborarlo in modo significativo. In questo modo, aritmetica, geometria e probabilità smettono di essere esercizi isolati e diventano strumenti per affrontare problemi reali.

Il valore del problem solving e della motivazione

Alla base dell’apprendimento matematico c’è la capacità di risolvere problemi, competenza centrale anche nelle prove di valutazione nazionali. Attività strutturate come sfide progressive e lavori di gruppo aiutano gli alunni a sviluppare confidenza con il ragionamento, riducendo quella sensazione di estraneità verso la disciplina che spesso li accompagna nel tempo. Il coinvolgimento attivo aumenta la motivazione e rende l’errore parte del processo di apprendimento.

Gioco, socialità e competenze trasversali

Integrare il gioco nella didattica non è solo una scelta metodologica, ma una leva educativa potente. Lavorare in gruppi, confrontarsi, negoziare decisioni e gestire obiettivi comuni permette di sviluppare competenze relazionali oltre a quelle disciplinari.

In particolare, attività che prevedono movimento e utilizzo di spazi anche esterni rispondono al bisogno di socialità e libertà degli studenti, contribuendo a rafforzare sia gli apprendimenti sia il benessere in classe.

Il corso

Su questi argomenti il corso Caccia al tesoro con la matematica, in programma dal 23 giugno a cura di Simonetta Di Sieno.

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