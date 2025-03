Oggi eclissi parziale di sole, ma non visibile al Sud

Oggi, sabato 29 marzo, la luna passerà davanti al sole e lo bloccherà parzialmente, provocando un’eclissi parziale perché la parte centrale dell’ombra della luna, dove il sole apparirebbe completamente bloccato, non raggiungerà la terra. Questo perché sole, luna e terra non sono perfettamente allineati e dunque la luna bloccherà solo una parte del sole, facendo sì che appaia come una falce.

In ogni caso il fenomeno sarà visibile in Italia tra le 11:21 e le 12.48 e avrà il suo picco subito dopo mezzogiorno.

Al Nord, secondo le previsioni dell’Unione Astrofili, il sole verrà eclissato per il 19,2%, al 7,9% a Roma e all’1,8% a Napoli.

L’eclissi parziale di Sole non sarà invece visibile dalla Basilicata, dalla Calabria, dalla Sicilia e da parte della Puglia. Sarà possibile tuttavia guardare l’eclissi nel corso di una diretta speciale, grazie ai telescopi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e alla collaborazione con l’Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta e l’Unione Astrofili Italiani. A partire dalle 11.15 sul sito di Edu Inaf gli esperti sveleranno i misteri del Sole, durante l’osservazione di questo raro evento.