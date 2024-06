Oppenheimer e intelligenza artificiale per la maturità 2024? Ecco l’ultimo toto-tracce

Con l’avvicinarsi della Maturità 2024, gli studenti di tutta Italia si preparano a scoprire quali saranno le tracce degli esami di quest’anno. Secondo il tradizionale toto-tracce di Skuola.net, che ha coinvolto 1.500 maturandi, alcuni autori e temi sembrano essere in pole position per l’analisi del testo e per le altre tipologie di prove.

Autori letterari: D’Annunzio e Pirandello in vetta

Tra i possibili autori per l’analisi del testo, Gabriele D’Annunzio e Luigi Pirandello sono i nomi più quotati. D’Annunzio, prediletto da quattro studenti su dieci, è il favorito per la sezione prosa dell’Ottocento. Pirandello, con il 34% delle preferenze, è il principale candidato per la prosa del Novecento, nonostante la sua ultima apparizione alla Maturità risalga al 2003.

Altri autori in lizza includono Giovanni Verga, Alessandro Manzoni e Italo Svevo per la prosa, mentre Giuseppe Ungaretti e Eugenio Montale sono i più quotati per la poesia. Ungaretti, già protagonista degli esami del 2006, 2011 e 2019, potrebbe essere scelto ancora una volta, confermando il trend ciclico delle sue apparizioni.

Anniversari storici: delitto Matteotti e D-Day

Per quanto riguarda le ricorrenze storiche, il centenario del delitto Matteotti è il tema più atteso, con oltre un terzo degli studenti che lo ritengono probabile. Seguono i 110 anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale e gli 80 anni dello sbarco in Normandia. Questi temi riflettono non solo la rilevanza storica ma anche l’attualità delle celebrazioni recenti.

Sul fronte dei personaggi storici, il fisico Robert Oppenheimer, di cui ricorrono i 120 anni dalla nascita, è il più quotato. Il biopic di successo sulla sua vita ha contribuito a far risalire le quotazioni di una possibile traccia a lui dedicata. Altre figure significative includono Lenin, Marconi e Kafka, ciascuno con anniversari importanti che potrebbero essere scelti come spunto per una delle tracce.

Temi di attualità: intelligenza artificiale e conflitti globali

Per la sezione dedicata ai temi di attualità, l’intelligenza artificiale e il suo impatto nel mondo digitale è il tema favorito, seguito dal conflitto israelo-palestinese e dalla violenza di genere. Questi argomenti riflettono le preoccupazioni e gli interessi attuali della società, evidenziando questioni globali e sociali che sono di grande rilevanza per i giovani.