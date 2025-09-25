Ore aggiuntive di insegnamento e ore eccedenti, ecco quali sono le differenze economiche

Ore aggiuntive di insegnamento e ore eccedenti, ecco quali sono le differenze...

Non sempre è semplice orientarsi tra ore aggiuntive ed ore eccedenti di insegnamento. Si tratta infatti di due istituti giuridici distinti, disciplinati dal CCNL scuola 2019-2021, che prevedono modalità di svolgimento e compensi differenti.

Ore aggiuntive di insegnamento

Secondo l’art. 78 del CCNL, le ore aggiuntive rientrano nel Fondo di Istituto (FIS) e vengono utilizzate per attività didattiche oltre l’orario obbligatorio, fino a un massimo di 6 ore settimanali. Si tratta di interventi mirati all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con l’esclusione però di attività di sostituzione, ore di approfondimento negli istituti professionali e attività complementari di educazione fisica.

Per queste attività, la retribuzione prevista è la seguente:

38,50 euro per ogni ora aggiuntiva al servizio curricolare

19,25 euro per ogni ora funzionale all’attività didattica oltre le 40+40 ore previste dal contratto

55,00 euro per ogni ora di recupero per alunni con debito formativo (scuola secondaria di II grado).

Ore eccedenti per supplenza di colleghi assenti

Diverso è il caso delle ore eccedenti per supplenza, cioè quelle svolte dai docenti in sostituzione dei colleghi assenti, sempre entro il limite massimo di 6 ore settimanali. La retribuzione è calcolata in proporzione allo stipendio iniziale e varia a seconda del grado di scuola:

1/65 per i docenti della scuola secondaria

1/87 per i docenti della scuola primaria

1/90 per i docenti della scuola dell’infanzia.

Per le ore di approfondimento negli istituti professionali, invece, il compenso corrisponde a 1/78 dello stipendio in godimento, a cui si aggiunge una quota del fondo di istituto per arrivare alla cifra di 38,50 euro.

Ore eccedenti oltre le 18 di cattedra

Infine, per la scuola secondaria di I e II grado, ogni ora settimanale che supera le 18 ore di cattedra viene retribuita con 1/18 dello stipendio in godimento, per tutta la durata dell’anno scolastico.