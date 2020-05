Organici ATA 2020/2021, nessun taglio. Ecco il decreto e le tabelle

Come già preannunciato, non c’è alcun taglio per l’organico del personale Ata per l’anno scolastico 2020/2021. Il Ministero dell’Istruzione, con la nota 12598 del 21 maggio 2020, ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali (USR) lo Schema di Decreto Interministeriale con allegate le tabelle sulle dotazioni organiche del personale ATA per l’a.s. 2020/2021.

Complessivamente, la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale è di 203.360 posti, quota inalterata, a livello nazionale, rispetto all’anno precedente – nonostante sia stato confermato un sostanziale calo di 86.850 alunni – con un decremento totale di 74 unità, dovuto alla diminuzione del numero delle istituzioni scolastiche normo-dimensionate.

I criteri del MI per l’organico

Il Ministero, scrive la Flc Cgil, per la rideterminazione dell’organico 2020/2021, ha utilizzato gli stessi criteri dello scorso anno scolastico, tenuto conto sia del numero degli alunni, sia del dimensionamento, integrati dall’incidenza degli alunni con disabilità certificata. Ciò ha consentito di mantenere inalterate, a livello nazionale, le medesime dotazioni organiche dell’anno precedente.

Si ricorda che la materia degli organici è oggetto di confronto a livello nazionale e regionale (art. 22, comma 8, lettera a3).

LA NOTA

DECRETO

TABELLE