Organici ATA 2025/2026, pubblicato decreto: la ripartizione regione per regione – PDF

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 210 del 3 novembre 2025 sulle dotazioni organiche del personale Ata relative all’anno scolastico 2025/2026. Il documento è stato registrato alla Corte dei Conti ieri, 24 novembre.

L’Articolo 1 del decreto stabilisce il quadro di riferimento per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) per l’anno scolastico 2025/2026.

Viene fatta un’esclusione specifica: il profilo professionale dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) (ora appartenenti all’area dei funzionari ed elevata qualificazione) non è oggetto di questo decreto.

Al decreto sono allegate le tabelle “A”, “B”, “C”, “C1”, “C2” e “D”, che ne sono parte integrante e sostanziale.

Queste tabelle indicano la consistenza dell’organico del personale ATA per ciascun Ufficio scolastico regionale.

I vari profili

Assistenti Amministrativi (Tabella “B”): Questa tabella riporta le dotazioni organiche regionali per gli assistenti amministrativi. Il totale considera una riduzione di 18 posti . Tale riduzione è dovuta al collocamento a riposo, a decorrere dal 1° settembre 2025, di 17 assistenti amministrativi provenienti dalla dotazione organica aggiuntiva di 110 posti (relativa al personale ex co.co.co.) e di 1 assistente amministrativo cessato al 1° settembre 2024 ma acquisito successivamente.

Questa tabella riporta le dotazioni organiche regionali per gli assistenti amministrativi. Il totale considera una . Tale riduzione è dovuta al collocamento a riposo, a decorrere dal 1° settembre 2025, di 17 assistenti amministrativi provenienti dalla dotazione organica aggiuntiva di 110 posti (relativa al personale ex co.co.co.) e di 1 assistente amministrativo cessato al 1° settembre 2024 ma acquisito successivamente. Assistenti Tecnici (Tabelle “C”, “C1”, “C2”): La Tabella “C” riporta le dotazioni organiche totali per gli assistenti tecnici, ricomprendendo i posti della Tabella “C1” e la dotazione aggiuntiva di 1.000 posti della Tabella “C2”. La Tabella “C1” include i posti destinati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per assistenti amministrativi e tecnici. La Tabella “C2” indica la consistenza dei 1.000 posti aggiuntivi di assistente tecnico per i laboratori “Informatica” (cod. T72). Questi 1.000 posti, assegnati a decorrere dall’a.s. 2021/2022, costituiscono parte integrante delle dotazioni assegnate con la Tabella “C”.

Collaboratori Scolastici (Tabella “D”): Questa tabella indica la consistenza dell’organico per il profilo professionale di collaboratore scolastico.

Criteri di ripartizione regionale

La quantificazione complessiva dei posti a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali tenendo conto delle cessazioni dal servizio del personale.

La ripartizione regionale è stata effettuata considerando diversi fattori, tra cui: La presenza di alunni con disabilità . Le specificità degli ambiti territoriali, incluse le peculiarità strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche. Le diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche. Le funzioni e i compiti previsti per i profili professionali. Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche .



