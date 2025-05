Organici di diritto 2025/2026, è già possibile conoscerli per singola istituzione scolastica e per singola classe di concorso [VIDEO]

L’organico dell’autonomia, che prevede sia l’organico di diritto e sia i posti di potenziamento, di una singola istituzione scolastica, sono già nella disponibilità delle singole scuole e quindi, essendo atti pubblici, dovrebbero essere pubblicati sugli albi pretori delle scuole e degli uffici scolastici provinciali. È utile ricordare che tra le informative sindacali, c’è, da parte dell’Amministrazione, l’obbligo di dare una precisa e particolareggiata informazione sugli organici di diritto dei docenti e del personale Ata.

Termine di chiusura del SIDI

Per il personale docente per tutti i gradi di istruzione il termine ultimo di comunicazione

al SIDI dei posti disponibili è il 28 aprile 2025, mentre per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 30 aprile 2025. Per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 12 maggio 2025.

Quindi dal 28 aprile 2025, dopo l’informativa sugli organici fatta ai sindacati e alle RSU, la consultazione delle disponibilità dei posti dei docenti, suddivisa per singola istituzione scolastica e per singola classe di concorso, deve essere pubblicamente consultabile dagli interessati.

Normativa contrattuale

Per capire l’importanza del confronto e dell’informativa sindacale sugli organici di diritto, è utile citare l’art.30 comma 9, lettera a3 del CCNL scuola 2019-2021 e l’art.30 comma 10, lettera b1 del medesimo contratto collettivo nazionale. In buona sostanza l’Amministrazione ha l’obbligo di confrontarsi e informare sugli organici, sia a livello Nazionale, Regionale e infine anche a livello di Istituzione Scolastica. Dopo gli organici vengono pubblicati per rendere la procedura pubblica e trasparente.

Video tutorial su lettura scheda organici