Organici Dirigenti scolastici e DSGA a.s. 2026/27, ecco il decreto e la tabella con la suddivisione regionale

Organici Dirigenti scolastici e DSGA a.s. 2026/27, ecco il decreto e la...

Il MIM ha pubblicato il Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n.124 del 30 giugno 2025 recante l’aggiornamento dei criteri, di cui al D.M. 30 giugno 2023, prot. 127, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni per l’a.s. 2026/27.

L’aggiornamento della consistenza organica nazionale dei DS e delle posizioni di lavoro di DSGA per l’anno scolastico 2026/2027 avviene sulla base dei dati ISTAT aggiornati riferiti alle Previsioni della popolazione – Anni 2023-2080, fermo restando che tale consistenza organica non può essere superiore al contingente nazionale di n. 7.389 comprensivo delle scuole con lingua di insegnamento sloveno del Friuli Venezia Giulia, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3, ai sensi dell’articolo 1, comma 83-octies della legge n. 107/2015.

Le dotazioni organiche del suddetto personale e la loro distribuzione tra le regioni per l’anno scolastico 2026/2027 sono indicate nella tabella allegata al decreto.

DECRETO E TABELLA