Organico docenti 2023/24, il MIM: al vaglio piano per il potenziamento. Assunzioni necessarie per continuità didattica e ridurre precariato

“In attesa di poter avviare le nuove procedure di reclutamento Pnrr, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto le necessarie verifiche per realizzare nel corrente anno un importante piano di assunzioni di personale docente. L’obiettivo, nell’ambito delle facoltà assunzionali che si riscontreranno, è di dare una significativa risposta alle esigenze degli studenti con disabilità, di garantire maggiore continuità didattica a tutti i giovani, di diminuire il precariato e di assicurare dunque il regolare avvio del prossimo anno scolastico”.

Questo il comunicato del ministero dell’Istruzione e del Merito.

“In estate un concorso per i precari”

In un’intervista al ‘Corriere della Sera’ il ministro Valditara ha dato qualche delucidazione in merito ai prossimi concorsi: “In estate si farà il concorso per i precari con tre anni di anzianità o che hanno già 24 crediti Cfu, come previsto dal Pnrr: sono 25 mila posti circa. Sto lavorando con i sindacati ad un piano straordinario di reclutamento extra Pnrr”.

E, infine, qualche parola in merito ai ritardi relativi al Pnrr: “Abbiamo chiesto alla Commissione una dilazione di sei mesi, come ci chiedono gli enti locali: scontiamo ritardi rilevanti perché il governo precedente non aveva predisposto procedure semplificate, che ora abbiamo attivato. Si aggiunga il problema inatteso dei rincari delle materie prime”, ha concluso il ministro.