Osservatorio Astrofisico Catania: ecco la cometa Neanderthal in diretta per le scuole.

Lunedì 30 gennaio a partire dalle 21:00 sui canali Youtube e Facebook di EduINAF è possibile osservare in diretta la cometa ZTF, la star ( è il caso di dirlo) che sta attraversando i nostri cieli in queste settimane.

Il titolo dell’evento proposto dall’Osservatorio astrofisico di Catania è: “Una cometa tra le stelle d’inverno”, anche se la speranza di tutti è quella di poter osservare la stella a occhio nudo, se le condizioni atmosferiche lo permetteranno e se l’inquinamento luminoso del sito prescelto è così basso da renderla visibile.

La cometa C/2022 E3 (ZTF) sarà al suo massimo avvicinamento alla Terra mercoledì 1 febbraio e a una distanza di circa 42 milioni di chilometri.

Detta anche cometa di Neanderthal, è stata scoperta all’inizio di marzo 2021 dagli astronomi utilizzando la telecamera per sondaggi ad ampio campo presso la Zwicky Transient Facility. Dagli studi è stato stimato che impiega ad orbitare attorno al Sole 50.000 anni, pertanto la cometa ha fatto la sua comparsa nei cieli del nostro Pianeta quando c’erano i Neanderthal.

Tuttavia, in occasione di tanto evento, Le osservazioni in diretta – meteo permettendo – arriveranno da diversi telescopi INAF in tutta Italia e dalle Isole Canarie. Ci sarà anche la possibilità di porre domande in diretta alle esperte ed esperti e (nei giorni successivi) di vedere una registrazione della trasmissione “adattata” alle scuole.

Questo il link per seguire la trasmissione in diretta: https://edu.inaf.it/diretta/

Per gli insegnanti ecco una serie di attività e proposte per portare la cometa in classe:

Per ulteriori contatti: Osservatorio Astrofisico di Catania

e-mail: [email protected] – tel. 095.7332210