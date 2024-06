Outdoor education, quali sono i benefici del fare scuola all’aperto? In Italia è davvero fattibile?

L’outdoor education offre molti vantaggi per gli studenti, migliorando la loro consapevolezza e motivazione. Gli studenti sviluppano una maggiore consapevolezza ambientale e di sé stessi, comprendendo l’importanza dell’ambiente naturale e le loro capacità. VAI AL CORSO

Aprire le porte e abitare i giardini dei servizi e delle scuole, o i parchi cittadini, non è una scelta da fare solo perché è una moda del momento, è una scelta autentica di riconoscimento ai bambini del loro diritto a vivere la natura come potente contesto di apprendimento, come luogo dove potersi confrontare con il mondo vero, costruendo le proprie competenze.

Fare scuola fuori, rompendo i confini e scegliendo di cogliere le opportunità che la natura mette a disposizione, significa ripensare alla scuola come contesto che provoca pensieri e azioni intelligenti e che sta in dialogo con il mondo, attraverso un insegnamento che sappia essere incisivo senza essere invadente.

Quali competenze?

conoscenza delle teorie e delle basi scientifiche a supporto dell’outdoor education;

approfondimento di buone pratiche, volte a sviluppare una competenza critica sul metodo di lavoro;

acquisizione della capacità di applicare tale pensiero all’interno della propria realtà;

capacità di elaborazione autonoma di strumenti di lavoro attraverso la ricerca e la sperimentazione di gruppo;

capacità di costruire relazioni efficaci adulto-bambino che stimolino lo sviluppo di una didattica per domande;

acquisizione delle competenze base per promuovere prime esperienze didattiche ed educative all’aperto;

Il corso

Su questi argomenti il corso Fare scuola in natura. Teoria e pratica dell’outdoor education, a cura di Claudia Ottella, in programma dall’11 giugno.

Partendo dalla consapevolezza dei benefici che stare in natura porta, come le ricerche scientifiche dimostrano, obiettivo del corso è quello di raggiungere la consapevolezza che noi adulti abbiamo la responsabilità di garantire ai bambini spazi, tempi ed esperienze di natura.

Attraverso la sperimentazione pratica e la costruzione di strumenti di lavoro l’obiettivo è di arrivare a comprendere che, spostare le attività didattiche de educative in natura, è il modo migliore per incontrare domande dei bambini, attivando così l’utilizzo di strategie di apprendimento plurime e trasversali.

Attraverso il confronto delle proprie esperienze, l’obiettivo è inoltre di provare a vedere i cortili e giardini dei servizi educativi e delle scuole come campi di esperienze educative e didattiche e come mezzo attraverso i quali si possono attraversare le sperimentazioni e le competenze dei bambini e non più come semplici valvole di sfogo o aggiunte sporadiche ai normali percorsi didattici.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi.

I nostri webinar

LA CERTIFICAZIONE EIPASS STANDARD

Una scuola orientata al benessere degli studenti: orientamento integrato, pratiche e governance partecipate – GRATIS

TRANSIZIONE DIGITALE, SCEGLI IL PERCORSO PER LA TUA SCUOLA

Dop: strategie di intervento in classe

ChatGpt-4o: potenzialità, questioni etiche e impatto sulla didattica

Leggere il disagio nascosto dei nostri giovani

Insegnare nella classe complessa

Dinamiche di classe, inclusione e insegnamento

Grammatica valenziale: teoria, metodologia e progettazione didattica