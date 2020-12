Pacifico confermato presidente Udir presidi

In una nota pubblicata dall’Aska si viene a sapere che Marcello Pacifico è stato confermato presidente dei 400 dirigenti scolastici iscritti a Udir.

Pacifico ha pure dichiarato che intende impegnarsi nella riforma dei nuovi contratti collettivi e integrativi, dimensionamento e organici, retribuzione e carriera, sicurezza e responsabilità.

E ha pure affermato: “Chiederemo che venga risolto il problema del sostegno: quando in presenza di uno studente che necessita di sostegno il ds fa il suo Pei, piano educativo individualizzato, richiedendo un tot di ore, non è possibile che poi l’Usr ne dia la metà, comportando il taglio delle ore”.

“Altro argomento cardine è il problema della sicurezza: Udir è nato per l’insicurezza delle scuole con cui i presidi devono combattere. Importante ancora la retribuzione, che è un tema ampio: chiediamo la perequazione esterna rispetto agli altri dirigenti, discorso portato avanti pure in Confedir. Inoltre necessario attivare un’indennità di sede e di rischio. Altro argomento è la carriera. Concludo con l’augurio che presto si possa tornare a essere umani, secondo la natura dell’uomo che Aristotele definiva animale sociale. Il distanziamento sociale è la negazione dell’umanità ma ci stiamo privando di ciò per una causa superiore, nella speranza di tornare presto a essere esseri umani”.