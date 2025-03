Parità scolastica: Valditara “celebra” i 25 anni della legge 62; Maurizio Lupi (FI) la definisce rivoluzione culturale, ma nel 2000 il suo partito votò contro

La politica è davvero un affare strano che riserva sorprese ogni giorno.

Quella di queste ore riguarda, ci pare, la notizia della “celebrazione” dei 25 anni dalla approvazione della legge 62 sulla parità scolastica.

L’evento, promosso da più di 20 associazioni che da sempre sostengono la parità scolastica, si è svolto a Milano lo scorso 24 marzo.

Presente anche il ministro Giuseppe Valditara che ha sottolineato l’impegno suo personale e del Governo per rendere sempre più concreti i principi contenuti nella legge del 2000.

Ai più giovani è però utile ricordare come venne approvata questa norma voluta espressamente dal ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer.

Quando venne approvata, nei primi giorni del mese di marzo del 2020, il presidente del Consiglio era Massimo D’Alema.

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale qualche giorno dopo venne controfirmata dal ministro della Giustizia Oliviero Diliberto, comunista doc, cossuttiano, eletto in Parlamento nelle liste del Partito Comunista d’Italia.

Insomma una legge fortemente voluta anche dalla sinistra.

Tanto che il 2 marzo, in occasione del voto finale, tutto lo schieramento di centro destra espresse il proprio voto contrario. Nelle ultime ore del dibattito ci furono non pochi tentativi da parte della stessa Valentina Aprea per far approvare emendamenti dell’opposizione.



Ed è anche per questo che fanno un po’ sorridere le parole pronunciate da Maurizio Lupi al Convegno svoltosi a Milano nei giorni scorsi: “La legge del 2001 ha abbattuto dei muri, fu una rivoluzione culturale. Adesso dobbiamo decidere la strada da prendere: puntare sui finanziamenti diretti alle famiglie o sugli aiuti alla scuola”.

Peccato che Maurizio Lupi, ora leader di Noi Moderati, un lungo passato in Comunione e Liberazione, nel 2000 facesse parte di Forza Italia e cioè dello stesso partito che votò contro la legge sulla parità.



Diciamo che la politica conta sempre sulla “memoria corta” degli italiani (compresa quella di chi scrive).

Ma ormai la rete memorizza tutto e, al momento opportuno, può essere utile per aiutarci a comprendere meglio quanto accade intorno a noi.