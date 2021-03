Passaggio di ruolo, ecco come compilare l’istanza

Per presentare la domanda di passaggio di ruolo bisogna compilare il modulo riferito all’ordine o grado per cui si chiede il passaggio. Il sistema informatizzato conosce il vostro attuale ruolo, per cui se si accede ad un form di altro ruolo, avrete l’opportunità di compilare solamente il modulo del passaggio di ruolo, anche per più classi di concorso del nuovo ruolo.

Ecco cosa è il passaggio di ruolo

Il passaggio di ruolo fa parte della mobilità professionale insieme ai passaggi di cattedra. La docente titolare alla scuola dell’infanzia che ha l’abilitazione per insegnare alla scuola primaria o addirittura alla secondaria, può chiedere per esempio il passaggio di ruolo per insegnare in altro ordine di scuola, anche il docente titolare alla secondaria di I grado, se in possesso di abilitazione alla secondaria di II grado può chiedere il passaggio di ruolo. In buona sostanza la richiesta di passare da un ordine di scuola ad un altro, da un grado di istruzione ad un altro, si definisce passaggio di ruolo.

Passaggio di ruolo verso un solo ordine o grado

Per la mobilità 2020/2021 il passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale, può essere chiesto esclusivamente dai docenti che hanno superato l’anno di prova e che sono in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento delle classi di concorso per cui si chiede il passaggio, può essere chiesto soltanto verso un solo ordine e grado di scuola, ma, una volta scelto tale ordine e grado, possono essere chieste tutte le classi di concorso per cui si ha titolo di abilitazione.

Compilazione domanda passaggio di ruolo

Facciamo l’esempio di una docente titolare alla primaria ma con abilitazione per insegnare la classe di concorso A019 della scuola secondaria di secondo grado. Questa docente può chiedere il passaggio di ruolo verso la secondaria di secondo grado per la classe di concorso o le classi di concorso in cui possiede abilitazione. Per la compilazione della domanda si deve entrare nella sezione del modulo, tramite il tasto “Vai alla compilazione“, dalla sezione “Domanda Mobilità Secondaria II grado“. Una volta dato l’assenso per la privacy e il trattamento dei dati personali, si entrerà in un’area in cui ci saranno le opzioni delle “domande disponibili da inserire“. Per una docente titolare alla primaria si troverà solo l’opzione “Passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado” e si potrà procedere facendo clic sul tasto “inserisci“.