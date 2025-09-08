PCTO presso la Banca d’Italia, 231 percorsi per 2.600 studenti: ecco l’offerta

Anche per il nuovo anno scolastico, la Banca d’Italia conferma la propria offerta di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).
Sono previsti 231 percorsi, che coinvolgeranno circa 2.600 studenti e studentesse distribuiti in tutto il territorio nazionale.
Destinatari e sedi
I percorsi sono aperti a tutti gli indirizzi di studio e si svolgeranno presso le varie sedi e uffici della Banca d’Italia, presenti in ogni regione italiana.
Modalità di svolgimento
Per venire incontro alle scuole più lontane dalla sede prescelta, i percorsi potranno essere organizzati:
- in presenza,
- a distanza (online),
- oppure in forma ibrida (alcuni giorni in sede e altri da remoto).
Se il percorso viene seguito da scuola in modalità online, ogni partecipante dovrà utilizzare un computer individuale. Non è consentito il collegamento tramite LIM, che non garantirebbe il coinvolgimento diretto e personale necessario.
Indicazioni importanti prima della prenotazione
Innanzitutto, è necessario verificare che il percorso sia coerente con il Piano dell’offerta formativa dell’istituto e con l’indirizzo di studi degli alunni interessati.
Nella Scheda generale dell’offerta sono riportati i periodi disponibili. Se non è specificata la settimana esatta, questa verrà definita tramite accordo tra scuola e Banca d’Italia.
Ogni percorso ha una durata di cinque giorni consecutivi (dal lunedì al venerdì) per garantire continuità e modalità laboratoriale.
Regole di prenotazione e assegnazione
- Ogni istituto può prenotare fino a tre percorsi, ma potrà essere assegnatario di uno solo.
- Una volta assegnato, l’istituto è tenuto a realizzare il percorso nella modalità prevista (in presenza o online) e a rispettare il numero massimo di partecipanti indicato nella scheda.
- L’assegnazione segue l’ordine cronologico di prenotazione.
- La scuola che ottiene il percorso riceverà una comunicazione ufficiale via email dalla Banca d’Italia.
Durata e impegno richiesto
- Il numero minimo di ore riconosciute è 25 ore (5 mattine da 5 ore ciascuna), a cui si aggiungono 2-5 ore di incontro preparatorio.
- Il tutor scolastico ha il compito di seguire l’organizzazione e lo svolgimento del percorso, assicurando la propria presenza almeno alla presentazione finale.
- È auspicato che alla presentazione possano partecipare anche altri studenti, insegnanti e familiari, per valorizzare l’esperienza.