Pensioni scuola, ecco le date di pagamenti nel 2020

Quando saranno pagate le pensioni? Ecco il calendario dei pagamenti per il 2020. Ricordiamo che il cedolino è visibile andando sulla propria pagina personale INPS circa 10 giorni prima dell’accredito dell’assegno pensionistico.

Ecco il calendario diviso per banca e posta. Infatti il sistema bancario i giorni disponibili (cioè in cui le banche sono aperte) vanno da lunedì a venerdì, per le poste, invece, è inserito anche sabato.

TUTTO SULLE PENSIONI

GENNAIO

3 gennaio (Poste Italiane)

3 gennaio (Banca)

FEBBRAIO

1 febbraio (Poste italiane)

3 febbraio (Banca)

MARZO

2 marzo (Poste italiane)

2 marzo (Banca)

APRILE

1 aprile (Poste italiane)

1 aprile (Banca)

MAGGIO

2 maggio (Poste Italiane)

4 maggio (Banca)

GIUGNO

1 giugno (Poste italiane)

1 luglio (Banca)

LUGLIO

1 luglio (Poste italiane)

1 luglio (Banca)

AGOSTO

1 agosto (Poste Italiane)

3 agosto (Banca)

SETTEMBRE

1 settembre (Poste italiane)

1 settembre (Banca)

OTTOBRE

1 ottobre (Poste italiane)

1 ottobre (Banca)

NOVEMBRE

2 novembre (Poste italiane)

2 novembre (Banca)

DICEMBRE

1 dicembre (Poste italiane)

1 dicembre (Banca)