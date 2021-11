Pensioni scuola, oggi 2 novembre la scadenza per fare istanza

Come abbiamo anticipato giorni fa, oggi 2 novembre è in scadenza il termine per la presentazione delle domande di pensionamento. La Direzione per il personale del Ministero dell’Istruzione ha comunicato infatti che il termine di chiusura delle aree per la presentazione della istanza sarebbe stato prorogato rispetto alla precedente scadenza del 31 ottobre.

Resta invariata la tempistica per i dirigenti scolastici, che potranno fare domanda entro il prossimo 28 febbraio 2022.

Chi deve presentare la domanda

Il termine suddetto riguarda coloro che vogliono presentare domanda di:

cessazione per dimissione volontaria dal servizio

per dimissione volontaria dal servizio permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (si tratta del personale della scuola impegnato in progetti didattici innovativi internazionali svolti in lingua straniera , che, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni)

ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (si tratta del personale della scuola impegnato in , che, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni) permanenza in servizio per raggiugere il minimo contributivo

per raggiugere il pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), per coloro che, non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Altri chiarimenti a questo LINK.